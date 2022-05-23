В Рязани стартовал 12-й сезон рыбатлона

21 мая в Рязани на 3-м Борковском карьере стартовал 12-й сезон рыбатлона. 75 человек стартовало в этот день, и для многих рыбатлонистов он получился весьма удачным.

Солидная бригада прибыла в Рязань из Казани, решив попробовать себя в рыбатлоне, но не им было суждено стать звездами первого этапа. Клевали в этот погожий день мелкие плотвички, окушки, бычки и уклейка. Самым первым поймал рыбу опытный рязанец Павел Громов. И надо отметить, что он не стал долго церемониться и со второй рыбой. В итоге 17 минут 22 секунды, 2 место занял житель Коломны молодой Ярослав Егорши. Бронза досталась также опытному рыбатлонисту – Валентину Вагшулю из Москвы.

Среди девушек победу с двумя рыбами праздновала рязанка Ирина Мефодина, среди детей – Дмитрий Щербатов. Всего же с двумя рыбами за два часа отведенного времени справились 25 человек, остальные места распределились с помощью штрафного круга. Призы получили почти 30 человек.

2-й этап рыбатлона состоится 18 июня, регистрация участников на него уже началась на сайте rybatlon.ru

Генеральный партнёр – магазин «ОХОТАКТИВ» в «Барсе» на Московском

Главный партнер – питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА».

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – магазин «ГАЛАМАРТ», Торговая Марка «AZOR FISHING», Торговая Марка «ЕРМАК», пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», рыболовный магазин «ЦАРСКАЯ РЫБАЛКА, магазин «ТВОЙ СКУТЕР», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», компания «ПРАКТИК», компания «ПРАКТИК АКТИВ», Беседки на карьерах «ДРУЗЬЯ», компания «OS FISHING 62».

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, портал «PRO-ГОРОД РЯЗАНЬ», интернет-портал «РЫБКОМ», телеканал «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», журнал «ТЕЛЕСЕМЬ», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт- норма жизни».