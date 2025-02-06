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Происшествия

В Рязани спасли 26-дневную девочку от кишечной инфекции

Анастасия Мериакри

В рязанкой ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой спасли 26-дневного ребенка. Об этом сообщает министерство здравоохранения области.

Жизни новорожденной девочки угрожала кишечная инфекция. Родители малышки увидели очень серьезные симптомы: ребенок стал очень вялым, сонливым, участился стул. Девочка постоянно отказывалась от грудного молока и воды. Для организма новорожденного ребенка отсутствие еды и питья в течение 5-6 часов могло стать критичным.

Дополнительную сложность у таких маленьких детей представляет несовершенная иммунная система. А значит, организм не в состоянии «блокировать» кишечную инфекцию в одном месте. Она может попасть в кровь и распространиться по другим органам и системам. У маленькой пациентки ОДКБ, помимо кишечника, пострадали почки.

«В связи с тяжестью состояния ребенок поступил в реанимационное отделение. Там девочка пробыла шесть суток. Врачи проводили мониторинг всех жизненно важных функций: насыщение крови кислородом, давление, пульс, баланс жидкости. Кормили через зонд, так как сил сосать питание у ребенка не было. В итоге мы победили», – рассказала заместитель главного врача по медицинской части, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Рязанской области по инфекционным болезням у детей Наталья Маревичева.

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© Информационное агентство 7info

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