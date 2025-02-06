В Рязани спасли 26-дневную девочку от кишечной инфекции

В рязанкой ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой спасли 26-дневного ребенка. Об этом сообщает министерство здравоохранения области.

Жизни новорожденной девочки угрожала кишечная инфекция. Родители малышки увидели очень серьезные симптомы: ребенок стал очень вялым, сонливым, участился стул. Девочка постоянно отказывалась от грудного молока и воды. Для организма новорожденного ребенка отсутствие еды и питья в течение 5-6 часов могло стать критичным.

Дополнительную сложность у таких маленьких детей представляет несовершенная иммунная система. А значит, организм не в состоянии «блокировать» кишечную инфекцию в одном месте. Она может попасть в кровь и распространиться по другим органам и системам. У маленькой пациентки ОДКБ, помимо кишечника, пострадали почки.