В Рязани состоялся Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

21 сентября в Рязани прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет на призы генерал-лейтенанта ФСБ России, Героя Российской Федерации Олега Дуканова. В этом году участие в соревновании приняло более 500 спортсменов из 36 регионов страны, что свидетельствует о растущем интересе к этому виду спорта среди молодежи.

В числе почетных гостей спортивного мероприятия были генерал-лейтенант ФСБ, Герой России Олег Михайлович Дуканов, министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов, Президент федерации спортивной борьбы Рязанской области Валерий Хабаров, Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Мамино сердце» и член ВОО «Союз отцов» Владимир Бурмистров, представители силовых структур и бизнес-сообщества.

На торжественном открытии турнира к участникам обратился Олег Дуканов, пожелав успехов и напомнив о выдающихся достижениях российских спортсменов в греко-римской борьбе.

Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Мамино сердце» и член ВОО «Союз отцов» Владимир Бурмистров отметил, что греко-римская борьба воспитывает характер, укрепляет тело и дух, учит стойкости и преодолению трудностей. А такие масштабные соревнования делают ребят еще сильнее, поддерживают традиции здорового образа жизни, прививают чувство патриотизма.

Владимир Бурмистров передал памятный подарок Олегу Дуканову от победителя Олимпийский игр, двукратного чемпиона мира и Европы по греко-римской борьбе, президента федерации спортивной борьбы Ростовской области Вартереса Самургашева — книгу «Борцы Дона. Тренеры». В издании подробно описано развитие спортивной борьбы на Дону и биографии ведущих тренеров юга России.

Президент федерации спортивной борьбы Рязанской области Валерий Хабаров рассказал о планах на будущее, включая проведение совместных тренировок с китайской молодежной сборной.

«Мы подписали договор с Китайской Народной Республикой. В конце ноября едем в Китай и будем проводить совместные тренировки с молодежной сборной. Тренировки будут длиться на протяжении двух недель. Также мы планируем их привести сюда, в Рязань, чтобы поддержать дружеские отношения России и Китая».

Развлекательная программа не оставила никого равнодушным: зрителям представили юный музыкальный коллектив, который исполнил патриотическую песню. А ярким событием дня стало показательное выступление с автоматами от создателя Системы Активной Обороны Стрела.

В результате соревнований были определены лучшие из лучших, а опыт, полученный на поединках, станет ценным уроком для каждого. В завершение победители и призёры получили памятные призы от спонсоров, что стало символом признания их труда и вдохновения для будущих побед.