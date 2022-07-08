В Рязани состоялся праздничный вечер, посвященный Дню семьи, любви и верности

8 июля в Центральном парке г. Рязани (ЦПКиО) прошел праздничный вечер, посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности. От имени врио Губернатора Рязанской области Павла Малкова жителей региона поздравила первый заместитель Председателя Правительства региона Анна Рослякова.

В этом году праздник отмечается на государственном уровне. 28 июня 2022 года Президентом России В.В. Путиным подписан Указ, согласно которому 8 июля в Российской Федерации установлен День семьи, любви и верности. Решение принято в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Праздничные мероприятия состоялись во всех муниципальных районах и городских округах региона. Центральное прошло в Рязани в ЦПКиО.

Первый зампред Правительства Анна Рослякова вручила супружеским парам медали «За любовь и верность». Их удостоены рязанцы, которые прожили в крепком браке более 25-ти лет, сохранили взаимную любовь и верность, добились благополучия своим трудом, воспитали детей достойными членами общества. В числе награжденных супруги Алешины, Бирюковы, Гришины, Дюбановы, Евстигнеевы, Петровские, Купчик, Рыжовы, Стекловы и Строиловы. В общей сложности сегодня медали «За любовь и верность» в различных муниципальных образованиях региона получили 70 пар.

«Это говорит о том, что нам есть с кого брать пример, к чему стремиться, – сказала Анна Рослякова. – Наша страна, наш регион всегда были приверженцами традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей. Не случайно праздник получил своё закрепление на государственном уровне».

Анна Рослякова отметила, что для Рязанской области День семьи, любви и верности особенный праздник. Он учрежден в День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии. А Святая Феврония родом из рязанского села Ласково.

В праздничном вечере также участвовали: Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, министр культуры региона Виталий Попов, начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Васильева.Для гостей вечера состоялся концерт Хора Сретенского монастыря.