В Рязани состоялся патриотический митинг «Zа мир, Zа Россию, Zа Президента»

В Рязани по инициативе общественных и ветеранских организаций прошёл патриотический митинг «Zа мир, Zа Россию, Zа Президента». Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Участниками мероприятия стали депутаты, активисты общественных и национальных объединений, представители политических партий и молодежных организаций, преподаватели и студенты учебных заведений, жители Рязани и Донбасса. Собравшиеся выразили поддержку решению Владимира Путина начать спецоперацию на Украине, участникам боевых действий.

Память погибших во время СВО почтили минутой молчания.

По подсчётам организаторов, в ЦПКиО собралось более 250 человек. Для них также прозвучали песни и стихи о Родине.