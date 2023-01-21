Суббота, 21 января, 2023
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В Рязани состоялся патриотический митинг «Zа мир, Zа Россию, Zа Президента»

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В Рязани по инициативе общественных и ветеранских организаций прошёл патриотический митинг «Zа мир, Zа Россию, Zа Президента». Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Участниками мероприятия стали депутаты, активисты общественных и национальных объединений, представители политических партий и молодежных организаций, преподаватели и студенты учебных заведений, жители Рязани и Донбасса. Собравшиеся выразили поддержку решению Владимира Путина начать спецоперацию на Украине, участникам боевых действий.

Память погибших во время СВО почтили минутой молчания.

По подсчётам организаторов, в ЦПКиО собралось более 250 человек. Для них также прозвучали песни и стихи о Родине.

В Рязани состоялся патриотический митинг «Zа мир, Zа Россию, Zа Президента»
В Рязани состоялся патриотический митинг «Zа мир, Zа Россию, Zа Президента»
В Рязани состоялся патриотический митинг «Zа мир, Zа Россию, Zа Президента»
В Рязани состоялся патриотический митинг «Zа мир, Zа Россию, Zа Президента»

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