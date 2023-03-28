В Рязани состоялось торжественное открытие школы № 76 имени Н. Н. Чумаковой

Во вторник, 28 марта, прошло торжественное открытие новейшего современного учебного заведения города — школы № 76. Она носит имя мэра Рязани Надежды Николаевны Чумаковой, 100-летие со дня рождения которой отмечается в этом году.

Школа рассчитана на 1100 учеников, в ней 60 учебных классов, три спортзала, планетарий, актовый зал, библиотека. В настоящий момент в ней обучаются 647 человек, переведенных из других школ города.

— В школе реализованы все инновации, которые на сегодня возможны в учебном процессе, сейчас очень важно, чтобы все они нашли отражение в школьных программах. Школе не случайно присвоено имя Надежды Николаевны Чумаковой. В этом году мы отмечаем 100 лет со дня ее рождения, надеюсь ее трудовой путь и любовь к городу станет для детей примером. Я поздравляю всех с открытием школы, желаю учителям талантливых учеников, ну, а ученикам хороших оценок, новых знаний и открытий, — поздравил присутствующих губернатор Рязанской области Павел Малков.

По словам губернатора, в школе планируется открытие профильного IT-класса, где учащиеся смогут изучать робототехнику, 3D моделирование и осваивать другие современные инновации. Позже, основываясь на практику, такие классы планируется распространять в другие школы области.

Павел Викторович отметил, что все школы региона, которые строятся и реконструируются, будут подводиться под современные стандарты по уровню оснащения, по использованию материала и смысловому направлению.

При этом Павел Малков подчеркнул оставшиеся нерешенными проблемы:

— Сама школа сделана по всем лучшим стандартам, но стоит выйти за порог мы видим — есть что доработать: не продуманы пешеходные дорожки от окружающих жилых домов к школе, нужно строить канализацию, мы с администрацией города ищем средства, начинаем ее проектировать. Обязательно все сделаем, — пообещал губернатор.

Павел Викторович подарил школьной библиотеке классическую литературу известных мировых и русских авторов, выразил уверенность, что строительство новой школы повлечет за собой развитие территории микрорайона в целом.

— Школа у нас получилась современной, технологичной, хорошо оснащенной, а в ее оформлении мы использовали богатый потенциал родной рязанской земли. В начальной школе — краеведческая тематика, в основной и старшей школе — наследие великих рязанцев: Павлова, Циолковского, Сергея Есенина», — подчеркнула директор новой школы № 76 Ольга Игнатова.

После праздничного концерта для учеников школы и их родителей провели экскурсию.

Приступят к занятиям в просторном, современном, оснащённом новейшими средствами обучения образовательном учреждении юные рязанцы с IV четверти.

Столовая школы рассчитана на 400 мест и оснащена самым современным и технологичным оборудованием. Здесь для учеников создано специальное меню: запеканка по-есенински, ильинский курник, каравайцы, лепешки из пшëнной крупы.

Просторный спортзал, большая библиотека, оснащенная кабинками для чтения и индивидуальной работы, современный актовый зал, интерактивные доски с проекторами, мебель с возможностью регулировать её под рост детей — всё это сделано сделано по последним технологиям.

Еще одной особенностью школы является планетарий. Именно здесь школьники могут познакомиться со звёздами, планетами и спутниками, кометами и метеорами, наблюдать солнечные и лунные затмения.

В стенах школы будет функционировать музей имени Надежды Чумаковой. Пока он находится на стадии создания, в библиотеке организовали выставку с её личными вещами, наградами и фотографиями.

Школе предстоит стать одной из «флагманских» в городе — проект предусматривает всё, что нужно для образования и досуга учеников, которые уже завтра посетят свои первые занятия в новой школе.