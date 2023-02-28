В Рязани состоялось торжественное открытие ИНТЦ «Аэрокосмическая долина»

Аэрокосмическая инновационная долина — стратегически значимый проект. Об этом сказал губернатор Павел Малков в ходе пленарного заседания, посвященного началу практической работы инновационно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина» (ИНТЦ «АКИД») и вступлению в проект первых резидентов.
В работе пленарного заседания приняли участие генеральный директор Государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов (в режиме ВКС), генеральный конструктор — заместитель генерального директора ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Сергей Коротков, президент Федерации самолетного спорта России Сергей Крикалев, руководитель АНО «Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы» Вадим Медведев, генеральный директор АО «УК ИНТЦ «АКИД» Павел Новицкий, а также представители Минэкономразвития России, Правительства Рязанской области, ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)».
Приветствуя участников заседания, Павел Малков отметил, что Президент РФ В. В. Путин поставил задачу — обеспечить ускоренное развитие страны и ее технологический суверенитет. Он подчеркнул, что это возможно только при тесном взаимодействии науки, бизнеса и государства. Именно такие контакты будут укреплять на базе Аэрокосмической Долины. Она станет инновационной площадкой с научно-исследовательской инфраструктурой и будет работать по 4 направлениям: аэрокосмические системы и технологии; радиотехника, электротехника, электроника; информационные системы и технологии; биомедицинские технологии и медицинские изделия.
Губернатор поблагодарил за участие и поддержку в реализации проекта генерального директора Государственной корпорации «Роскосмос» Юрия Борисова, руководство Минпромторга, Минэкономразвития России, Московского авиационного института, Госкорпорации «Ростех», Института развития «Иннопрактика».
Генеральный директор Государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов обратился к участникам пленарного заседания в режиме ВКС. Он отметил, что для решения стратегических задач, которые сейчас стоят перед страной, необходимо наращивать производство востребованной продукции, а также на новом уровне обеспечивать развитие технологического, производственного и инновационного потенциала России.
В ходе пленарного заседания обсуждались вопросы развития ИНТЦ «АКИД», а также состоялась церемония подписания соглашений с резидентами и партнерами Аэрокосмической инновационной долины. Среди планируемых к реализации научно-технологических проектов — разработка систем лазерного картографирования и навигации, зарядной инфраструктуры для электротранспорта, беспроводной связи и аппаратуры аэрокосмического и наземного применения. В рамках деловой программы также состоялись круглые столы на темы: «Аэрокосмическая долина как инструмент инновационного развития и поддержки высокотехнологичных компаний» и «Отраслевая кооперация: современные тренды и актуальные задачи».
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