В Рязани состоялось очередное заседание Правительства Рязанской области

8 октября состоялось очередное заседание Правительства Рязанской области, которое провел Губернатор Павел Малков.

Глава региона, в частности, заслушал отчеты руководителей ведомств и муниципальных образований об исполнении поручений и работе по обращениям граждан в социальных сетях. Также был рассмотрен ряд законопроектов с предложениями о внесении изменений, касающихся реализации бюджетной и налоговой политики, поддержки предприятий реального сектора экономики, развития сферы транспорта.

Павел Малков сообщил о том, что 9 октября откроется Нижний городской парк в Рязани. Он отметил, что пространство полностью реконструировали, чтобы сделать его комфортным и интересным для горожан всех возрастов. «Место – знаковое для города, популярное, часть большого пешеходного маршрута. Надеюсь, рязанцам понравится то, что получилось. Проект важный, его поддержал Председатель Правительства России, когда был у нас в Рязани. Детскую площадку делаем по отдельному проекту, она откроется позже», – сказал Губернатор, добавив, что эта территория будет развиваться, и в целом исторический центр города будет становиться более комфортным.

По поручению Губернатора укрепляется база Шиловского межрайонного медицинского центра и фельдшерско-акушерских пунктов, которые к нему относятся. Министр здравоохранения Александр Пшенников сообщил, что в этом году отремонтировано 9 ФАПов, в селах Пустополье и Береговое построены 2 новых объекта. В настоящее время идет процесс лицензирования, планируется, что фельдшерско-акушерские пункты будут сданы в октябре. Также в ноябре текущего года завершится ремонт кровли одного из корпусов ММЦ, а декабре в терапевтическом корпусе будет заменен лифт. В планах следующего года – ремонт травматологического и педиатрического отделений. Глава региона Павел Малков подчеркнул, что в ходе обновления медицинских учреждений Рязанской области необходимо уделять внимание состоянию лифтов, где требуется, поводить их своевременный ремонт или замену.

Сасовский муниципальный округ поддержал инициативу Губернатора по озеленению Рязани и других муниципалитетов. В поселке Сотницыно у нового Дома культуры недавно были высажены рябины и можжевельники. На следующей неделе новые деревья и кустарники появятся на территории краеведческого музея в городе Сасове. По словам главы округа Евгении Рубцовой, весной такая работа продолжится, уже есть ряд предложений от организаций и жителей, в том числе по созданию тематических зеленых зон к юбилейному Дню Победы.

«Призываю коллег из всех муниципалитетов тоже включаться активно в проект по озеленению. В Рязани в нем участвуют уже и предприятия, и различные учреждения, и все неравнодушные жители, – отметил Павел Малков. – Это нужно делать системно, не просто посадить растения, но и после следить и ухаживать за ними, чтобы деревья и кустарники росли и радовали жителей».

Глава администрации г. Рязани Виталий Артемов прокомментировал обращение из соцсетей по вопросу строительства новой школы около стадиона спортшколы «Олимпиец». Он сообщил, что на изначально выбранном под объект земельном участке из-за сложного ландшафта и большого количества инженерных коммуникаций возможно построить только небольшое образовательное учреждение на 300 мест. Это не решит вопрос о переводе школы №6 в другое здание, где обучается почти 600 человек. По словам Виталия Артемова, прорабатывается предложение о передаче здания администрации города Рязани по адресу ул. Ленина д. 35. Для этого его отремонтируют, создадут необходимые условия для организации учебного процесса, будет предусмотрена гардеробная, столовая. Площади помещений школы №6 аналогичны тем, которые предложены в здании на улице Ленина. «Нужно внимательно проработать это предложение администрации города совместно со всеми контролирующими организациями, необходимо, чтобы здание соответствовало всем требованиям, – подчеркнул Губернатор. – На территории около стадиона в любом случае нужно размещать социальное учреждение, желательно направленное на работу с детьми. Это еще будем обсуждать».В текущем году к новому западному коллектору, построенному в Рязани, будут подключены 5 канализационных насосных станций микрорайона Семчино, на трех из них уже проведены такие работы. Также глава региона поручил министерству культуры области разобраться с жалобой на режим работы нового дома культуры в с. Исады. По словам местных жителей, это учреждение практически всегда закрыто. Павел Малков подчеркнул, что все построенные в регионе социальные учреждения должны быть загружены на 100% и работать без нарушений утвержденного графика.