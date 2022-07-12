В Рязани состоялась приёмка ремонта дорог на шести улицах

11 июля в Рязани состоялась комиссионная приёмка участков дорог на улицах Телевизионной, Медицинской и Строителей, а также на Славянском проспекте, Осеннем и Шоссейном переулках. О результатах приёмки сообщила пресс-служба администрации.

На этих участках произведён капитальный ремонт «картами». В состав комиссии вошли представители управления благоустройства, подрядной организации и общественности. На участке дороги улицы Телевизионной, протяженностью 600 метров, был выполнен ремонт проезжей части и съездов.

На участке по Славянскому проспекту заменено дорожное полотно, частично отремонтирован тротуар, установлены дорожные знаки. Протяженность ремонта – 527 метров.

Также состоялась комиссионная приемка дороги по Осеннему переулку, протяженностью более 154 метров. В рамках ремонта здесь выполнена замена асфальтового покрытия, произведена частичная замена бордюрного камня.

На участках автодорог по улицам Медицинской, Строителей и Шоссейному переулку произведена замена дорожного полотна.