Вторник, 30 августа, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани состоялась приёмка двух дворов в Канищево

Фото с сайта Администрации Рязани

Комиссия провела приёмку двух дворовых территорий на улице Бирюзова.

Приёмка дворов домов №3 к. 1 и №3 к. 5 по улице Бирюзова прошла 29 августа. Комиссия из представителей управления и дирекции благоустройства города, депутатов, подрядчика и общественности оценила качество ремонта объекта.

Подрядная организация заменила асфальтовое покрытие, установила бордюрный камень и обустроила подходы к подъездам и пешеходные зоны.

Комиссия обратила внимание подрядчика на некоторые недочёты. На прилегающей территории остался щебень, также во время работ были повреждены несколько люков. Недостатки устранят в ближайшее время, – отмечается на сайте рязанской администрации.

В Рязани состоялась приёмка двух дворов в Канищево
В Рязани состоялась приёмка двух дворов в Канищево
В Рязани состоялась приёмка двух дворов в Канищево
В Рязани состоялась приёмка двух дворов в Канищево
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