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Пятница, 20 мая, 2022

В Рязани состоялась премьера фильма, созданного по мотивам произведений Константина Паустовского

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В Рязани состоялась премьера фильма, созданного по мотивам произведений Константина Паустовского

19 мая в Рязани состоялся показ короткометражного художественного фильма «Лиза едет в Москву», созданного по мотивам произведений Константина Паустовского. Премьеру посетил председатель областной Думы Аркадий Фомин.

Глава регионального парламента поблагодарил творческую группу картины за сохранение памяти о великом писателе, воспевавшем красоту Рязанского края.

– Константина Паустовского хочется назвать своим земляком, несмотря на то, что жил он в Москве. Он по-новому открыл Мещеру для миллионов читателей и, конечно, для нас с вами, людей, живущих на этой земле, – подчеркнул Аркадий Фомин. – Эта картина — еще один шаг к популяризации Рязанской области. В 2019 году в Солотче была обустроена сеть эколого-просветительских маршрутов «Тропа Паустовского». Каждый может пройти по местам, запечатленным в знаменитых рассказах. Областная Дума поддержала проект. В этом году мы провели ряд мероприятий по благоустройству территории. Достойное содержание этих мест, бережное отношение — это лучшая благодарность писателю.

31 мая исполнится 130 лет со дня рождения Константина Паустовского. В юбилейный год в Рязанской области запланирован целый ряд памятных мероприятий. Картина дала старт большому культурно-просветительскому марафону. Ее режиссером выступил действительный член Русского географического общества Михаил Малахов-младший, а генеральным продюсером Герой России, председатель Рязанского областного отделения РГО Михаил Малахов. В состав киногруппы вошли представители нескольких городов страны. Главную роль в фильме исполнила ученица 2-го класса русской классической школы №7 г. Рязани Диана Берзина. В основе сюжета – история небольшого путешествия писателя и деревенской девочки Лизы по удивительным и красивым местам Мещерского края.

В Рязани состоялась премьера фильма, созданного по мотивам произведений Константина Паустовского
В Рязани состоялась премьера фильма, созданного по мотивам произведений Константина Паустовского
В Рязани состоялась премьера фильма, созданного по мотивам произведений Константина Паустовского

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