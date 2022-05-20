В Рязани состоялась премьера фильма, созданного по мотивам произведений Константина Паустовского

19 мая в Рязани состоялся показ короткометражного художественного фильма «Лиза едет в Москву», созданного по мотивам произведений Константина Паустовского. Премьеру посетил председатель областной Думы Аркадий Фомин.
Глава регионального парламента поблагодарил творческую группу картины за сохранение памяти о великом писателе, воспевавшем красоту Рязанского края.
31 мая исполнится 130 лет со дня рождения Константина Паустовского. В юбилейный год в Рязанской области запланирован целый ряд памятных мероприятий. Картина дала старт большому культурно-просветительскому марафону. Ее режиссером выступил действительный член Русского географического общества Михаил Малахов-младший, а генеральным продюсером Герой России, председатель Рязанского областного отделения РГО Михаил Малахов. В состав киногруппы вошли представители нескольких городов страны. Главную роль в фильме исполнила ученица 2-го класса русской классической школы №7 г. Рязани Диана Берзина. В основе сюжета – история небольшого путешествия писателя и деревенской девочки Лизы по удивительным и красивым местам Мещерского края.