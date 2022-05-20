В Рязани состоялась премьера фильма, созданного по мотивам произведений Константина Паустовского

– Константина Паустовского хочется назвать своим земляком, несмотря на то, что жил он в Москве. Он по-новому открыл Мещеру для миллионов читателей и, конечно, для нас с вами, людей, живущих на этой земле, – подчеркнул Аркадий Фомин. – Эта картина — еще один шаг к популяризации Рязанской области. В 2019 году в Солотче была обустроена сеть эколого-просветительских маршрутов «Тропа Паустовского». Каждый может пройти по местам, запечатленным в знаменитых рассказах. Областная Дума поддержала проект. В этом году мы провели ряд мероприятий по благоустройству территории. Достойное содержание этих мест, бережное отношение — это лучшая благодарность писателю.