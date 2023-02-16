Четверг, 16 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани состоится Международный медицинский форум «Zдоровая независимость»

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Источник: страница Юлии Шваковой ВКонтакте

В апреле на базе Рязанского медуниверситета пройдёт Международный медицинский форум «Zдоровая независимость». Главные темы – импортозамещение и международное сотрудничество в сфере здравоохранения. Об этом пишет зампред регионального правительства Юлия Швакова.

Представители исполнительной власти, медучреждений и фармкомпаний рассмотрят актуальные вопросы организации и развития здравоохранения, а также узнают о новых российских технологиях и разработках в области медоборудования и фармацевтических препаратов. Акцент сделают и на борьбе с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями, реабилитации участников СВО и улучшении качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов.

16 февраля организационную подготовку к форуму обсудили на совещании с руководителями региональных министерств, Агентства развития бизнеса, Торгово-промышленной палаты и РГМУ.

Юлия Швакова: «В условиях санкционных ограничений необходимо развивать собственное производство оборудования, лекарств. Сделаем всё, чтобы форум получился результативным и дал новый импульс развитию медицинской сферы»

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