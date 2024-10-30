Среда, 30 октября, 2024
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В Рязани СОБР задержал с героином мигранта-закладчика

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Алексей Самохин

В Рязани на улице Ленинского Комсомола задержали 24-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик. По информации Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Рязанской области, мигрант занимался организацией закладок запрещённых веществ. В задержании принимали участие сотрудники отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани и бойцы СОБР Росгвардии.

При досмотре у молодого человека обнаружили два свёртка с героином. Полицейские также нашли на этой же улице одну из закладок, ранее сделанную подозреваемым. В общей сложности изъято 5,5 грамма наркотического вещества, что является крупным размером.

Как установили оперативники, задержанный работал грузчиком на предприятии в Рязани, однако его не устроил уровень дохода. В поисках быстрой прибыли мигрант стал закладчиком в нелегальном интернет-магазине. По данным полиции, молодой человек проработал около недели и намеревался на заработанные деньги отправиться домой. За несколько часов до запланированного вылета его задержали.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Мужчина фигурант заключен под стражу.

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