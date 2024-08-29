В Рязани собираются увеличить долю муниципального общественного транспорта

В Рязани планируется увеличить долю муниципального общественного транспорта, но сначала надо привести в порядок существующий. Об этом заявил во время прямого эфира губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, новый транспорт закупается. С автобусами ситуация лучше, с троллейбусами сложнее, но работа ведётся. В этом году в бюджет планируется заложить деньги на покупку 5 новых троллейбусов.

Также есть вероятность прибытия транспорта из Санкт-Петербурга.

— Уже сейчас муниципальный транспорт в выгодную сторону отличается от большинства частных маршрутов, — отметил губернатор.

Павел Малков также рассказал, что заключён контракт на создание проекта для продления троллейбусного маршрута до Новосёлов, 60. Работы предстоят серьёзные. Нужно построить линии, тяговые подстанции, разворотный круг, административное здание.

Проект должен появиться до конца года, затем власти посмотрят, сколько будет стоить продление маршрута.

А вот трамвай в Рязань не вернётся. Проект его возрождения стоит огромных денег, которых нет.