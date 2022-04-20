В Рязани собираются построить станции приёма ЖБО

На заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты обсудили информацию об организации приема жидких бытовых отходов, а также строительства муниципальных станций приема ЖБО.

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В настоящее время уже функционирует станция в районе п. Агро-Пустынь Рязанского района для приема ЖБО от частного сектора в п. Солотча. Частным инвестором построена станция приема ЖБО возле гипермаркета «Стройка», сейчас она работает в тестовом режиме.

Рассматривается возможность размещения специализированных сливных стаций на Ряжском шоссе (в районе «Тойота центр Рязань»), в районе Северной окружной (дорожная развязка на п. Борки), в с. Дядьково (ул. Большая). Об этом сообщила пресс-служба гордумы.