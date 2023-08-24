В Рязани собака напала на женщину и ребёнка

В Дашково-Песочне собака напала на женщину и ребёнка, сообщает YA62.ru.

Пострадавшая рассказала журналистам, что инцидент случился 22 августа, у ТЦ «Европа» на улице Шереметьевской. Немецкая овчарка в ошейнике, без поводка, намордника, сначала укусила женщину. Затем ребёнка.

Справиться с собакой смогли находившиеся рядом мужчины, надавившие на пса палкой, чтобы он разжал пасть.

Сразу определить хозяина собаки не удалось. Рядом находилась женщина с другой собакой и поводком в руках. Она заявила, что выгуливала овчарку, хозяин — мужчина, помогавший отгонять пса.

По данным пресс-службы УМВД Рязанской области, хозяин установлен, проводится проверка.

После инцидента овчарку забрали сотрудники службы отлова животных. Ребёнка на скорой доставили в травмпункт, сделали укол.