В Рязани собачий фестиваль «Вестик-Фестик» собрал рекордное количество участников

Монопородная встреча собак породы вест хайленд уайт терьер «Вестик-Фестик» прошла в Рязани в 9-й раз, на сей раз на Лыбедском бульваре. В последнее воскресенье лета собралось 27 вестиков из Рязанской, Московской, Владимирской и Липецкой областей. Это был рекорд фестиваля.

Милые белые терьеры привлекали внимание прогуливающихся людей в дни празднования Дня города, создавая, бесспорно, позитивный имидж Рязани. А среди вестиков выявляли лучшего водохлеба и самого внимательного игрока в импровизированные «Наперстки» с помощью вкусняшек.

Хозяева также поучаствовали в конкурсе. Подарки по итогам встречи получили все без исключения.

В следующий раз терьеры и их хозяева соберутся в последние выходные зимы на юбилейный 10-й «Вестик-Фестик».