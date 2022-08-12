В Рязани скончался профессор РГУ и экс-депутат Анатолий Красников

Скончался профессор Рязанского госуниверситета имени С. А. Есенина, доктор технических наук Анатолий Красников. Некролог опубликован на сайте РГУ.
Красников ушёл из жизни на 81-м году.
За годы работы Анатолий Красников был удостоен ряда наград. В 1982 году ему вручили знак «Отличник народного просвещения», в 2007 году – почётную грамоту Министерства образования и науки РФ.
Кроме преподавания, Анатолий Красников вёл политическую деятельность. С 1996 по 2000 годы он был депутатом Рязгорсовета.
7info выражает соболезнования родным, близким и коллегам Анатолия Сергеевича.