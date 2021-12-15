В Рязани силовики задержали мошенника с наркотиками

В Рязани полиция при силовой поддержке СОБР задержала 28-летнего ранее судимого местного жителя, который подозревается в незаконном хранении наркотиков и мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

При личном досмотре у него обнаружили самодельный контейнер с порошкообразным веществом — синтетическим наркотиком массой 0.95 грамма.

В ходе расследования выяснилось, что рецидивиста также причастен к мошенничеству в отношении 27-летней девушки. По данным правоохранителей, молодой человек, пристрастившись к наркотикам, познакомился с рязанкой, у которой заметил золотые цепочки. Завладев ими обманным путём, он сбыл украшения случайным знакомым.

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Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ и ч.1 ст.228 УК РФ. В общей сложности ему грозит до 8 лет лишения свободы.