В Рязани сгорел одноэтажный жилой дом

В посёлке Карцево 2 ноября произошёл пожар в жилом одноэтажном кирпичном доме. В Главном управлении МЧС по Рязанской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 22 часа 59 минут.

На пожаре погибли двое мужчин 1962 и 1969 годов рождения. Дом уничтожен огнём. Возгорание тушили 20 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 5 пожарных автомобилей.

Уточняется, что дом был электрифицирован и газифицирован.

В МЧС призвали граждан соблюдать осторожность при обращении с огнём и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram