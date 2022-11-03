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Татьяна Проводина

В Рязани сгорел одноэтажный жилой дом

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В посёлке Карцево 2 ноября произошёл пожар в жилом одноэтажном кирпичном доме. В Главном управлении МЧС по Рязанской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 22 часа 59 минут.

На пожаре погибли двое мужчин 1962 и 1969 годов рождения. Дом уничтожен огнём. Возгорание тушили 20 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 5 пожарных автомобилей.

Уточняется, что дом был электрифицирован и газифицирован.

В МЧС призвали граждан соблюдать осторожность при обращении с огнём и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

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