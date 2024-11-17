Воскресенье, 17 ноября, 2024
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В Рязани севший за руль подросток протаранил три автомобиля

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Валерия Мединская

Ночью в Рязани подросток на «Рено» не справился с управлением и протаранил три автомобиля. Информация появилась в канале «Рязань. Происшествия».

Судя по опубликованным в Сети видео, всё случилось в ночь на 17 ноября. Около дома № 6 корпус 2 по улице Шереметьевской автомобиль на скорости влетел в припаркованные в ряд машины.

Легковые автомобили получили повреждения. В посте говорится, что за рулём находился несовершеннолетний. Пострадал ли кто-то в ДТП, неизвестно.

Официальная информация на данный момент не поступала. Подробности случившегося уточняются.

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