Понедельник, 4 ноября, 2024
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В Рязани семья отравилась неизвестным веществом

Дата публикации

Кристина Аманн
скорая помощь
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В Рязани в понедельник, 4 ноября, семья отравилась неизвестным веществом. Об этом сообщает YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах Рязани.

Инцидент произошел в 13:31 в доме №7 корп. 3 по улице Костычева. Предположительно, семья — 42-летние супруги и 12-летняя дочь — отравились угарным газом. Случилось это из-за неисправности вытяжки.

Взрослых госпитализировали в ОКБ, девочку – в ОДКБ.

По данному факту Московский МСО г.Рязани проводит доследственную проверку. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося.

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