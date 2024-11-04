В Рязани семья отравилась неизвестным веществом

В Рязани в понедельник, 4 ноября, семья отравилась неизвестным веществом. Об этом сообщает YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах Рязани.

Инцидент произошел в 13:31 в доме №7 корп. 3 по улице Костычева. Предположительно, семья — 42-летние супруги и 12-летняя дочь — отравились угарным газом. Случилось это из-за неисправности вытяжки.

Взрослых госпитализировали в ОКБ, девочку – в ОДКБ.

По данному факту Московский МСО г.Рязани проводит доследственную проверку. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося.