В Рязани семейным парам вручили медали «За любовь и верность»

8 июля на сцене Рязанского театра драмы торжественно отметили День семьи, любви и верности. Подробности сообщила пресс-служба театра.

Центральным событием праздника стало награждение семей, которые на протяжении десятилетий хранили любовь и верность, воспитывали детей и внуков достойными людьми.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Валентин Завалев от имени губернатора Павла Малкова поздравил всех присутствующих и вручил медали «За любовь и верность», с изображением ромашки и ликами Петра и Февронии, супругам, которых можно смело назвать примером счастливого союза:

− Янаки Виктору Леонидовичу и Татьяне Владимировне, которые состоят в браке более 50-ти лет;

− Бабий Максиму Александровичу и Елене Станиславовне, их семейный стаж уже 34 года;

− Дороговым Александру Анатольевичу и Людмиле Станиславовне, совместная жизнь которых насчитывает 32 года;

− Емелиным Валентину Ильичу и Алле Владимировне, которые в этом году отметили 40 лет семейной жизни;

− Каптюшкиным Андрею Михайловичу и Ольге Валентиновне. Они живут в крепком и надежном союзе 31 год;

− Лузгиным Виктору Николаевичу и Евгении Ивановне. В этом году они отметят золотую свадьбу — 50 лет совместной жизни;

− Макаровым Андрею Николаевичу и Галине Игоревне. Они более 40 лет состоят в счастливом браке;

− Мещеряковым Игорю Вячеславовичу и Ольге Анатольевне, семейный стаж у них насчитывает 42 года;

− Моксяковым Федору Николаевичу и Людмиле Александровне. К настоящему моменту продолжительность их брачного союза — 52 года;

− Синявиным Леониду Александровичу и Надежде Васильевне, которые более 44 лет состоят в счастливом браке;

− Сухаревым Юрию Александровичу и Надежде Владимировне. Супруги живут в семейном союзе почти 52 года.

На сцене прозвучала замечательная песня «Пусть миром правит любовь» в исполнении И. Кобзева и Ю. Леонтьева. А завершила вечер концертная группа Академического дважды Краснознамённого, ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.