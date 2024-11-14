Четверг, 14 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В Рязани сбили 48-летнюю женщину

Дата публикации

Кристина Аманн
Фото: t.me/gibdd062

В Рязани на улице Промышленной 13 ноября под колеса автомобиля попала 48-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба регионального УВМД России.

Инцидент произошел вблизи дома № 41 по улице Промышленной. 58-летняя рязанка, управляя автомобилем «Ниссан», по предварительной информации, наехала на пешехода. Отмечается, что женщина переходила дороге вне пешеходного перехода.

В результате происшествия она получила травмы и и попала в больницу.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязани сбили 48-летнюю женщину
Новости рубрики
Новости Рязани и области

Солист ВИА «Сябры» Анатолий Ярмоленко пригласил рязанцев на концерт

Концерт состоится 11 ноября.
Новости Рязани и области

В Рязанской области 17 ноября запретят продажу алкоголя

В этот день отмечается Международный день студентов — один из праздников, в который региональным законом запрещена розничная продажа спиртного.
Новости Рязани и области

В Рязани передали в суд дело женщины-курьера наркопшопа

При личном досмотре у неё в сумке нашли пакет с героином массой 1,44 грамма, обмотанный клейкой лентой.