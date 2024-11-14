В Рязани сбили 48-летнюю женщину

В Рязани на улице Промышленной 13 ноября под колеса автомобиля попала 48-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба регионального УВМД России.

Инцидент произошел вблизи дома № 41 по улице Промышленной. 58-летняя рязанка, управляя автомобилем «Ниссан», по предварительной информации, наехала на пешехода. Отмечается, что женщина переходила дороге вне пешеходного перехода.

В результате происшествия она получила травмы и и попала в больницу.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.