В Рязани с любовью говорили о писателе Борисе Можаеве

С любовью говорили о писателе Борисе Можаеве в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина в Рязани в субботу, 22 июля.

В этот день прошла презентация газеты «Есенинка», посвящённой 100-летнему юбилею Можаева. Сотрудники библиотеки делают несколько раз в год газету и посвящают её разным рязанским авторам.

Прозаик, член Союза писателей России Владимир Петропавловский прочитал фрагменты своего очерка о Борисе Можаеве. А главный библиотекарь Илья Лямин представил зрителям разные издания Можаева, собранные в Есенинке и рассказал его биографию.

Также дополнил творческую биографию писателя краевед Василий Фролов, показав зрителям свой авторский видеопроект «Литературный календарь», в котором прозвучали фрагменты из романов и повестей Можаева.

Ирина Нечаева, автор газеты «Есенинка» рассказала о том, как связывалась с администрацией Пителинского района и московскими родственниками юбиляра-писателя, чтобы наполнить неизвестными ранее фактами этот выпуск.

И самым ярким гостем встречи стал рязанский скульптор Олег Седов, создавший памятник Можаеву. Скоро скульптура мастера займёт почётное место на родине прозаика и публициста в Пителинском районе. Памятник установят в том месте, где сейчас находится сквер имени Бориса Можаева, а раньше здесь стоял их дом. Дом большой семьи Можаевых.

В память об отце и матери был написан знаменитый роман «Мужики и бабы», про горькую судьбу раскулачивания на рязанщине.

В декабре торжественно будет открыт памятник на родине писателя.

Зрители поблагодарили библиотеку за подробный рассказ о жизни и творчестве земляка-рязанца, известного советского прозаика и публициста, сценариста и драматурга.