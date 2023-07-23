Воскресенье, 23 июля, 2023
На главнуюНовости РязаниКультура

В Рязани с любовью говорили о писателе Борисе Можаеве

7info

С любовью говорили о писателе Борисе Можаеве в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина в Рязани в субботу, 22 июля.

В этот день прошла презентация газеты «Есенинка», посвящённой 100-летнему юбилею Можаева. Сотрудники библиотеки делают несколько раз в год газету и посвящают её разным рязанским авторам.

Прозаик, член Союза писателей России Владимир Петропавловский прочитал фрагменты своего очерка о Борисе Можаеве. А главный библиотекарь Илья Лямин представил зрителям разные издания Можаева, собранные в Есенинке и рассказал его биографию.

Также дополнил творческую биографию писателя краевед Василий Фролов, показав зрителям свой авторский видеопроект «Литературный календарь», в котором прозвучали фрагменты из романов и повестей Можаева.

Ирина Нечаева, автор газеты «Есенинка» рассказала о том, как связывалась с администрацией Пителинского района и московскими родственниками юбиляра-писателя, чтобы наполнить неизвестными ранее фактами этот выпуск.

В Рязани с любовью говорили о писателе Борисе Можаеве

И самым ярким гостем встречи стал рязанский скульптор Олег Седов, создавший памятник Можаеву. Скоро скульптура мастера займёт почётное место на родине прозаика и публициста в Пителинском районе. Памятник установят в том месте, где сейчас находится сквер имени Бориса Можаева, а раньше здесь стоял их дом. Дом большой семьи Можаевых.

В память об отце и матери был написан знаменитый роман «Мужики и бабы», про горькую судьбу раскулачивания на рязанщине.

В декабре торжественно будет открыт памятник на родине писателя.

Зрители поблагодарили библиотеку за подробный рассказ о жизни и творчестве земляка-рязанца, известного советского прозаика и публициста, сценариста и драматурга.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Массовая драка произошла у клуба в Рязани

По словам автора сообщения, инцидент случился в 4 часа утра.

Август в Рязанской области будет тёплым

В целом по России в последний месяц лета жары не ожидается. На северо-западе, регионах Поволжья будет холоднее климатической нормы.

Долгострой ЖК «Есенин» в Рязани обещают сдать к концу года

Дом на Окском проезде Рязани должны были сдать полтора года назад — в декабре 2021 года. Но возникли проблемы.

Водитель каршеринга устроил смертельное ДТП на Беговой в Москве

Водитель автомобиля «Хавал» совершил столкновение с остановившимся перед выездом на внешнюю сторону ТТК автомобилем «Ауди».

Рязанка сообщила об экологической катастрофе во дворе дома на улице Бирюзова

Рязанка просит принять меры, убрать чёрные пятна. Посыпка песком бесполезна.

Виталий Артёмов 22 июля проверил благоустройство и подготовку Рязани к зиме

Виталий Артёмов вместе с руководителями структурных подразделений провёл объезд городских территорий

Юлия Швакова будет отвечать за развитие беспилотных авиасистем в Рязанской области

Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал вице-губернатор Артём Бранов.

Мужчина взорвал гранату во время застолья в Подмосковье, погиб человек

По данным СМИ, ЧП случилось в деревне Бортниково. Среди пострадавших — два ребёнка.

На улице Зубковой сгорел автомобиль

Причины произошедшего пока неизвестны.

На проезде Шабулина сбили велосипедиста

По словам очевидца, ДТП произошло на пешеходном переходе в 15.16.

Четыре человека погибли при прорыве трубы с горячей водой в московском ТЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам. ЧП, случилось в ТЦ «Времена года».

Рязанский ЗАГС показал свадьбы 22 июля

Фотографии сделаны в Рязани, Касимове, Шилове и в других уголках региона.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации