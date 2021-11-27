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Суббота, 27 ноября, 2021
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В Рязани с 15 декабря по 9 января пройдёт «Новогодний фестиваль забав»

Александр Ильин
Фото: Администрация города Рязани

С 15 декабря по 9 января в Рязани состоится «Новогодний фестиваль забав», в рамках которого запланированы около 200 мероприятий, сообщает мэрия города. 

Новогодние торжества состоятся как в обычном, так и в онлайн-формате. Кроме того, рязанцам обещают множество мастер-классов, игр, конкурсов, интерактивных программ и спортивных состязаний. 

Например, жителей и гостей города ожидают Резиденция Деда Мороза, «Новогоднее уличное телевидение», «Почта Деда Мороза», праздник «Новогодний переполох», квест «Северное сияние», Фестиваль ледяных скульптур, Резиденция Забавы Путятишны, «Новогодний бал в Есенинке», проект «Забавный автобус», конкурсная программа «Зимняя сказка», праздник «Новогодний забавник», «Новый год в компании с Забавушкой», праздник «Рождественское чудо», фестиваль «Хоккей в валенках», онлайн-конкурс «Самая новогодняя история» и т.д.

Подробная афиша всех мероприятий появится в официальной группе Нового года в Рязани. 

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