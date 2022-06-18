В Рязани с 14 июля приостановят работу троллейбусы № 4 и № 17

В Рязани с 14 июля будет временно приостановлена перевозка пассажиров троллейбусами по маршрутам № 4 и № 17, сообщает пресс-служба мэрии.

Причина изменений — «переход на контрактную систему выполнения транспортной работы и нехваткой троллейбусов на муниципальном предприятии».

На время приостановки работы запланировано изменение автобусного маршрута № 7, который будет следовать по улице Мервинской, 7-му Мервинскому проезду, улице Костычева, Крупской (по кругу), далее в обратном направлении в посёлок Строитель. Количество транспорта на маршруте увеличат до 10.