В Рязани с 1 декабря зафиксировали 12 случаев обморожения

С 1 декабря по настоящее время в Рязани зафиксировали 12 случаев обморожения. Учитывая погоду, это не очень много. Однако синоптики прогнозируют сильные морозы ещё как минимум на несколько дней. Старший врач Рязанской станции скорой медицинской помощи Марина Юмаева рассказала, как защититься от обморожения.

Дети, пожилые люди и больные с атеросклерозом, вегетососудистой дистонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями больше других подвержены обморожению. В зоне риска — те, кто недавно перенёс холодовую травму, легко одетые люди, а также те, кто находится на морозе в неподвижном положении или в нетрезвом состоянии.

Марина Юмаева: «Обморожение может привести к повреждению кожных покровов лица, пальцев рук и ног, что ведёт к временному нарушению кровообращения и потере чувствительности. В тяжёлых случаях возможны необратимые нарушения, в том числе гангрена. Следствием обморожения может также стать воспаление органов дыхания»

Специалист призвала соблюдать несколько простых правил.

На улицу в мороз нужно выходить в многослойной одежде, сухой и свободной обуви. Украшения из металла надевать нельзя: они охлаждаются намного быстрее, чем тело человека. Непосредственно перед выходом на улицу не стоит наносить кремы для лица и рук, особенно увлажняющие: они усиливают риск обморожения.

Нельзя находиться на холоде на голодный желудок и в состоянии алкогольного опьянения. Употребление спиртного провоцирует потерю большого количества тепла, приводит к переохлаждению, при этом создавая эффект «согревания организма».

От курения в морозы также лучше отказаться: табак уменьшает кровообращение в нижних и верхних конечностях, что делает их чрезмерно уязвимыми.

Первыми признаками обморожения являются онемение, ощущение покалывания и покраснение поражённого участка кожи. Если они проявились, нужно согреваться в течение 20–30 минут в воде температурой 36,6. Горячую воду использовать нельзя.

Согреют также тёплые чай, бульон или молоко.

Марина Юмаева: «Если пострадавшая от мороза кожа белеет, твердеет, покрывается волдырями, нужно немедленно обратиться к врачу. В некоторых случаях может потребоваться срочная госпитализация»

Недопустимо растирать обмороженные участки снегом и массировать их: это может ухудшить ситуацию. От электрогрелок и открытого огня для отогрева стоит отказаться: чувствительность поражённых участков кожи снижена, и такие методы могут вызвать ожог.