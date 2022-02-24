В Рязани реорганизуют МУП «Центр энергоснабжения»

На заседании Рязанской городской Думы 24 февраля депутаты рассмотрели вопрос о внесении в Программу приватизации муниципального имущества на 2022 год МУП города Рязани «Центр энергоснабжения» и проект решения об условиях приватизации этого предприятия.Подробности сообщила пресс-служба РГД.

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В 2020 году УФАС Рязанской области в адрес администрации города Рязани вынесено предупреждение о ликвидации МУП «Центр энергоснабжения», поскольку при создании предприятия были нарушены требования статьи 35.1 Федерального закона «О защите конкуренции», согласно которой не допускается создание унитарных предприятий или изменение видов их деятельности, за исключением установленных законом случаев. Администрация города предложила провести реорганизацию МУП «Центр энергоснабжения» путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью. При этом 100% акций будет принадлежать муниципалитету. Депутаты поддержали эти решения.

Депутаты рассмотрели отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2021 год. Всего было приватизировано 22 объекта. Доходы от приватизации муниципального имущества в 2021 году составили 51,4 млн. рублей.

Было одобрено решение о внесении дополнений в Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в текущем году. Документ дополнен 10 пунктами.

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Также внесены изменения в Положения о муниципальном земельном, жилищном контроле и контроле в сферах благоустройства, транспорта, теплоснабжения. Утверждены ключевые показатели, их целевые значения и индикативные показатели.