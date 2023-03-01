Среда, 1 марта, 2023
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В Рязани разработали концепцию внешнего вида сезонных кафе

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Фото: администрация Рязани

28 февраля в администрации Рязани прошла рабочая встреча по вопросу новых требований к размещению сезонных кафе в весенне-летний период 2023 года. Ее провел и. о. заместителя главы администрации Олег Федин.

На совещании присутствовали специалисты управления экономики и цифрового развития, управления градостроительства и архитектуры, предприниматели, осуществляющие деятельность в сезонных кафе на улицах Почтовой, Соборной и Краснорядской.

В весенне-летний период в историческом центре города размещаются более 20 сезонных кафе. В настоящее время они вплотную примыкают к фасадам зданий, большинство из которых являются памятниками истории и культуры. Внешний вид объектов и их конструктивные особенности мешают визуальному восприятию памятников, и в целом не вписываются в ансамбль ул. Почтовой и ул. Краснорядской, как главных туристических артерий города.

Администрацией совместно с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия разработана концепция внешнего вида сезонных кафе, их архитектурные и колористические решения, которую обсудили в ходе встречи.

Предприниматели, осуществляющие деятельность в историческом центре города, должны будут привести внешний вид своих кафе в соответствии с утвержденной концепцией, сообщила пресс-служба мэрии.

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