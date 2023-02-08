В Рязани рассказали о мерах поддержки участников СВО и их семей

Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области информирует о том, что в Рязанской областной Думе состоялся «Правительственный час» «О мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей».

В рамках «Правительственного часа» перед законодателями выступили министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина, министр труда и социальной защиты населения региона Наталья Суворова. Глава минсоцзащиты отметила, что в регионе выстроена пошаговая система помощи участникам СВО и членам их семей. Одной из важнейших составляющих такой работы является психологическая помощь и реабилитация, которая ведется в комплексном центре «Семья» подготовленными специалистами.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поставил задачу в рамках исполнения поручений Президента усилить работу по оказанию соцподдержки участников СВО и членов их семей. Создана единая служба, «одно окно», где эта категория граждан сможет решить волнующие их вопросы, в том числе, требующие межведомственного взаимодействия. Открыт Многофункциональный семейный центр на площадке Центра занятости населения, выделена специальная зона для приема таких семей. В рамках созданных структур предоставляются меры социальной поддержки, юридическая, психологическая помощь, содействие в переобучении и трудоустройстве. Такая работа ведется, в том числе, в выездном и дистанционном режиме.

Рязанский многопрофильный социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» в мае начнет прием участников СВО. Всего в регионе предоставляется уже более 50 видов поддержки в виде выплат и компенсаций. В частности, освобождение от ряда расходов, включая плату за детсад и путевки в лагеря отдыха, различные формы юридической, психологической помощи, содействие в трудоустройстве и переобучению и др.

Министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина рассказала о поддержке участников СВО, которую оказывают общественные организации Рязанской области. Так, активисты регионального отделения ОНФ организовали отправку в зону проведения спецоперации 9 тонн груза, включая три автомобиля высокой проходимости, тепловые пушки, дизель-генераторы, теплые вещи, продукты. Активно участвуют в сборе гуманитарной помощи муниципальные подразделения областного совета женщин, другие НКО, автономные некоммерческие организации, благотворительные фонды.

С конца декабря 2022 г. в регионе действует инициативная группа «Комитета семей воинов Отечества». В состав актива вошли вдовы Героев России, матери и жены участников СВО. Члены организации неоднократно встречались с руководством области, представителями исполнительных органов и местного самоуправления. Комитету выделено помещение в Доме общественных организаций, предоставлена оргтехника. Каждый запрос, поступающий от семей мобилизованных и военнослужащих в группу КСВО ВКонтакте, отрабатывается незамедлительно.