В Рязани расширяется сеть онкологической помощи

На заседании регионального правительства губернатор Павел Малков рассказал о развитии системы здравоохранения в регионе, уделив особое внимание борьбе с онкологическими заболеваниями.

В Рязанской области планомерно расширяется сеть центров амбулаторной онкологической помощи. Главная цель – сделать высококвалифицированную помощь доступной не только в областных онкодиспансерах, но и по месту жительства пациентов.

На сегодняшний день в регионе функционируют уже пять специализированных центров на базе межмуниципальных медицинских учреждений, два из которых открылись совсем недавно. Ещё два открыты на базе Областной клинической больницы и городской больницы №11.

Центры амбулаторной онкологической помощи играют ключевую роль в диагностике и лечении онкологических заболеваний на ранних стадиях. Врачи проводят комплексные обследования, устанавливают диагноз, назначают и контролируют химиотерапию. Это позволяет пациентам получать необходимое лечение, не ложась в стационар.

Павел Малков подчеркнул важность привлечения в новые центры квалифицированных специалистов и оснащения их современным оборудованием. На прошлой неделе два центра амбулаторной онкологической помощи, созданные в густонаселенных районах Рязани (Канищево и Дашково-Песочня), получили медицинские лицензии и готовы к приему пациентов.

Губернатор также отметил необходимость профилактики онкологических заболеваний и призвал жителей региона проходить ежегодные медицинские осмотры. Развитие системы здравоохранения и профилактические меры позволят значительно снизить уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями в регионе.