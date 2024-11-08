В Рязани работают над предложениями по расширению поддержки МСП

Рязанская область совместно с Комитетом Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству работает над предложениями по расширению поддержки МСП. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков на встрече с делегацией Комитета, которая находится в регионе с рабочим визитом.

Председатель Комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству Александр Демин и члены Комитета примут участие в совместном заседании рабочей группы «Малое и среднее предпринимательство» Комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», которой руководит губернатор Павел Малков. Кроме того, представители Комитета посетили ряд рязанских производств, а также радиотехнический университет.

Глава региона Павел Малков поблагодарил участников делегации за активное участие в деятельности Комиссии Госсовета и за готовность к конструктивной работе на ее площадке по актуальным вопросам МСП.

— Сегодня на совместном заседании уделим особое внимание развитию малого производственного бизнеса. Вместе обсудим предложения, вопросы создания и продвижения высокотехнологических компаний. Уделяем этому большое внимание. Сегодня вы увидели, как работают некоторые компании в Рязани. И, конечно, наш радиотехнический университет для региона – серьезное конкурентное преимущество. В вузе готовят хороших специалистов, поэтому многие инвесторы с удовольствием к нам приходят. Выпускники этого университета создают в регионе новые предприятия, – подчеркнул Павел Малков. – Прекрасно понимаем, что очень многое предстоит сделать. В этой работе используем все возможности, которые есть. Вместе определим, что еще нужно для того, чтобы сектор МСП в стране развивался, расширялись меры поддержки и эффективно решались задачи, которые поставил Президент РФ. До 2030 года необходимо увеличить выручку малых технологических компаний в семь раз. Очевидно, что нужны новые меры поддержки, новые инструменты развития всех действующих механизмов. Рассчитываю, что по итогам заседания сформулируем оптимальные предложения по этой теме. Их обязательно возьмем в дальнейшую проработку в рамках Комиссии.

Председатель Комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству Александр Демин отметил большое значение таких выездных рабочих мероприятий, которые позволяют увидеть на практике результаты применения мер господдержки малого и среднего бизнеса, напрямую пообщаться с представителями этой сферы, определить значимые для субъектов МСП проблемы.