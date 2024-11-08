В Рязани работают над предложениями по расширению поддержки МСП

Рязанская область совместно с Комитетом Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству работает над предложениями по расширению поддержки МСП. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков на встрече с делегацией Комитета, которая находится в регионе с рабочим визитом.
Председатель Комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству Александр Демин и члены Комитета примут участие в совместном заседании рабочей группы «Малое и среднее предпринимательство» Комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», которой руководит губернатор Павел Малков. Кроме того, представители Комитета посетили ряд рязанских производств, а также радиотехнический университет.
Глава региона Павел Малков поблагодарил участников делегации за активное участие в деятельности Комиссии Госсовета и за готовность к конструктивной работе на ее площадке по актуальным вопросам МСП.
Председатель Комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству Александр Демин отметил большое значение таких выездных рабочих мероприятий, которые позволяют увидеть на практике результаты применения мер господдержки малого и среднего бизнеса, напрямую пообщаться с представителями этой сферы, определить значимые для субъектов МСП проблемы.