В Рязани рабочий погиб при падении в вентиляционную шахту

В Рязани возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту гибели рабочего на стройплощадке. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Инцидент случился в октябре 2022 года во время возведения кирпичной кладки дома. Мужчина упал в неогороженную вентиляционную шахту и погиб.

Расследование уголовного дела продолжается.