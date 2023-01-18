Среда, 18 января, 2023
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В Рязани рабочий погиб при падении в вентиляционную шахту

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В Рязани возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту гибели рабочего на стройплощадке. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Инцидент случился в октябре 2022 года во время возведения кирпичной кладки дома. Мужчина упал в неогороженную вентиляционную шахту и погиб.

Расследование уголовного дела продолжается.

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