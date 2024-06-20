В Рязани провели очередной рейд по выявлению уклонистов от постановки на воинский учет

Рейд по выявлению лиц, уклоняющихся от постановки на воинский учет, проведен сотрудниками военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону, а также работниками военного комиссариата Рязанской области во взаимодействии с территориальными правоохранительными органами, среди граждан, приобретших гражданство России

В ходе рейда, традиционного затронувшего 5-ю оптовую базу г. Рязани, иные торговые, а также строительные площадки, проверено более 30 лиц из числа иностранных и натурализованных граждан, 11 из которыхпоставлено на воинский учет. При этом 17 иностранных гражданина заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.

Проводимой военными следователями и комиссариатами работой, с начала 2024 года на воинский учет в Рязанской области принято свыше 1 тысячи натурализованных граждан, более 300 иностранных граждан заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.