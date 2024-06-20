Четверг, 20 июня, 2024

В Рязани провели очередной рейд по выявлению уклонистов от постановки на воинский учет

Автор: 7info

Опубликовано

Рейд по выявлению лиц, уклоняющихся от постановки на воинский учет, проведен сотрудниками военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону, а также работниками военного комиссариата Рязанской области во взаимодействии с территориальными правоохранительными органами, среди граждан, приобретших гражданство России

В ходе рейда, традиционного затронувшего 5-ю оптовую базу г. Рязани, иные торговые, а также строительные площадки, проверено более 30 лиц из числа иностранных и натурализованных граждан, 11 из которыхпоставлено на воинский учет. При этом 17 иностранных гражданина заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.

Проводимой военными следователями и комиссариатами работой, с начала 2024 года на воинский учет в Рязанской области принято свыше 1 тысячи натурализованных граждан, более 300 иностранных граждан заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.

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