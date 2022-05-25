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Среда, 25 мая, 2022

В Рязани прошло выездное совещание по ремонту дорог

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7info
7info

В Рязани прошло выездное совещание по ремонту дорог

Выездное совещание по ремонту дорог с участием зампреда правительства Рязанской области Евгения Беленецкого прошло в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В совещании принимали участие замглавы администрации Борис Ясинский, начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак, представители подрядных организаций.

По данным мэрии, в этом году объём ремонта дорог значительно превысит показатель прошлого года. Перекрывать ремонтируемые участки подрядчики постараются на минимальные сроки.

Администрация просит жителей города с пониманием отнестись к предстоящим неудобствам.

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