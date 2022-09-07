Среда, 7 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани прошла приёмка автодороги по проезду Шабулина

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Фото с сайта Администрации Рязани

В Рязани 6 сентября состоялась приёмка дороги после ремонта по проезду Шабулина. Протяжённость участка – свыше 630 метров. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

На дороге отремонтировали тротуары и проезжую часть и установили бортовой камень. Также подрядчик укрепил обочины чёрным щебнем. По контракту работы должны быть завершены до 10 сентября.

В Рязани прошла приёмка автодороги по проезду Шабулина
В Рязани прошла приёмка автодороги по проезду Шабулина
В Рязани прошла приёмка автодороги по проезду Шабулина
В Рязани прошла приёмка автодороги по проезду Шабулина
В Рязани прошла приёмка автодороги по проезду Шабулина

Комиссия, в которую вошли представители подрядчика, общественности, Дирекции и управления благоустройства, замглавы администрации Михаил Ромодин и депутаты, выявила недостатки.

На 2 участках тротуара нарушена целостность, а на проезжей части нет дорожной разметки. Подрядчика обязали устранить недочёты в течение 7 дней.

В Рязани прошла приёмка автодороги по проезду Шабулина
В Рязани прошла приёмка автодороги по проезду Шабулина
В Рязани прошла приёмка автодороги по проезду Шабулина
В Рязани прошла приёмка автодороги по проезду Шабулина
В Рязани прошла приёмка автодороги по проезду Шабулина
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