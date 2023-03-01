В Рязани прошла инспекция по реставрации и строительству нескольких объектов

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов и первый замминистра культуры России Сергей Обрывалин 28 февраля проинспектировали реставрацию и строительство нескольких знаковых для Рязани объектов.
В реставрации здании гимназии №2 занято 150 человек, в течение 2 недель число рабочих станет ещё больше. Работы должны завершиться не позднее августа.
Строительство нового здания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника близится к завершению. Через полтора-два месяца, как ожидается, начнётся оснащение здания экспозиционным оборудованием.
Активно идёт реставрация внутри Богоявленской церкви Рязанского кремля. Вскоре подрядчик должен выйти на фасад здания. В Успенском соборе полностью заменили кровлю, далее рабочие приступят к фасадным работам.
Первый зампред правительства Рязанской области вместе с Минкультом РФ продолжает держать ситуацию на контроле.
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