В Рязани прошла инспекция по реставрации и строительству нескольких объектов

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов и первый замминистра культуры России Сергей Обрывалин 28 февраля проинспектировали реставрацию и строительство нескольких знаковых для Рязани объектов.

В реставрации здании гимназии №2 занято 150 человек, в течение 2 недель число рабочих станет ещё больше. Работы должны завершиться не позднее августа.

Строительство нового здания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника близится к завершению. Через полтора-два месяца, как ожидается, начнётся оснащение здания экспозиционным оборудованием.

Активно идёт реставрация внутри Богоявленской церкви Рязанского кремля. Вскоре подрядчик должен выйти на фасад здания. В Успенском соборе полностью заменили кровлю, далее рабочие приступят к фасадным работам.

Артём Бранов: «В целом положительно оценили динамику и темпы строительно-реставрационных работ, снижать их ни в коем случае нельзя»

Первый зампред правительства Рязанской области вместе с Минкультом РФ продолжает держать ситуацию на контроле.