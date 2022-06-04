В Рязани прошёл премьерный показ шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»

В субботу, 4 июня в рязанском цирке прошел премьерный показ шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка». Яркая тематическая постановка захватила зрителей с первой минуты и держала в напряжении до самого конца.

«Песчаная сказка» — это таинственный, чарующий, притягательный спектакль с единым сюжетом, увлекающий в загадочный мир циркового искусства. Вместе с главными героями — непутевым посетителем музея и Джинном — зрители смогли побывать в Египте, Африке, прочувствовать всю притягательность и роскошь Востока, а также очутиться в сказке «Щелкунчик», сыграть в карты с Джокерами и познакомиться с толпой пауков. Каждый цирковой номер — это целая история, во время которой оживают загадочные герои и образы.

Ловкие акробаты на мачте, головокружительные эквилибристы на рейнских колесах, воздушные гимнастики в сфере, акробаты на джамперах, мастера конной акробатики, буффонадные жонглёры на моноциклах, романтичные воздушные гимнасты на ремнях, эквилибр на трости, искрометная клоунада и современный эстрадный балет — все это не оставило равнодушным ни одного зрителя.

Ну, а самых маленьких зрителей порадовали номера с очаровательными белоснежными самоедскими лайками, пятнистыми далматинцами, пушистыми шпицами, двугорбыми верблюдами и озорными обезьянами.

Сюрпризом для рязанских зрителей стала премьера номера высшей школы верховой езды Заслуженного артиста России Юрия Володченкова «Цыганская любовь». В номере приняла участие Екатерина Запашная.

Но все же главной изюминкой шоу стал единственный в мире аттракцион с тремя гиппопотамами. Дрессировщики народный артист России Тофик Ахундов и его супруга Людмила успешно развеяли миф о неповоротливости и неуклюжести этих полуторатонных африканских гигантов.

Гастроли шоу «Песчаная сказка» в рязанском цирке продляться до 17 июля.

Купить билеты можно на сайте цирка или в кассе.

Представление длится 2,5 часа.