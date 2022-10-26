Рязанский журналист Павел Аверин провёл одиночный пикет против ВООПИиК

В среду, 26 октября, к зданию Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области вышел с пикетом журналист Павел Аверин. Он выступает против действующих строительных регламентов на территории «Есенинской Руси».
Видео появилось в Telegram-канале «Рязанский репортёр».
В руках журналист держит плакат с надписью «Требую убрать руководство ВООПИиК, которое предало Рыбновский район».
По словам активиста, он много писал об установлении границ «Есенинской Руси». Жители Рыбновского района столкнулись с проблемами – у них нет возможности улучшить жилищные условия.
С инициативой введения строительных регламентов выступало ВООПИиК, – напомнил Павел Аверин. Границы достопримечательного места теперь можно изменить только через федеральный центр.
Журналист отметил, что пикет – лишь начало акции.
Во главе Рязанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры стоит Андрей Петруцкий, его заместителем является Игорь Кочетков.
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