В Рязани прошёл первый общегородской субботник

1 апреля, в рамках весеннего месячника по благоустройству, состоялся первый общегородской субботник. В нем приняли участие сотрудники администрации, муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, активные рязанцы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Рязани.

Глава администрации Елена Сорокина также приняла участие в уборке зеленой зоны в районе «Аллеи Огнеборцев» на Московском шоссе.

«От всей души благодарю предприятия, организации и неравнодушных рязанцев, которые традиционно убирают парки, скверы и свои дворы. Продолжим приводить в порядок наш город после зимы. Такая большая уборка под силу всем вместе», — отметила глава администрации.

Санитарная очистка охватила все районы областного центра. Порядок наводили на зеленых зонах на Московском шоссе, Лыбедском бульваре, Нижнем городском саду, сквере на Соборной и других территориях.

Всего в этот день силами участников субботника было убрано более 350 кубометров различного мусора, сухостоя и древесных отходов. В работах было задействовано 50 единиц спецтехники Дирекции благоустройства города и других муниципальных предприятий.

Следующий общегородской субботник запланирован на 9 апреля. К участию в работах по благоустройству и санитарной очистке приглашаются все предприятия, организации, учреждения и жители города.