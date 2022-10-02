В Рязани прошёл «Осенний марафон» по скандинавской ходьбе

В субботу, 1 октября, в Центральном парке культуры и отдыха Рязани прошло физкультурное мероприятие по северной (скандинавской) ходьбе «Осенний марафон», приуроченный к Всероссийскому дню ходьбы и Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». «Осенний марафон» прошел впервые, порядка 100 приверженцев активного образа жизни приняли в нем участие. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.

На торжественном старте мероприятия представитель Минспорта Рязанской области Евгений Хорошилов от имени министра физической культуры и спорта региона Владислава Фролова поздравил присутствующих пенсионеров с днём пожилого человека, выразив уверенность в том, что Осенний марафон станет доброй традицией и в будущем будет собирать ещё большее количество любителей активного времяпровождения.

В свою очередь от имени председателя Олимпийского совета Рязанской области Олега Быстрова выступил ответственный секретарь Рязанской региональной Общественной организации «Олимпийской совет Рязанской области» Павел Андреев, который отметил, что сегодня День ходьбы собрал активистов, школьников, представителей спортивных школ, граждан пожилого возраста, ветеранов спорта, а также неравнодушных к спорту людей и это не случайно, так как одной из идей проведения Дня ходьбы является то, что физическая активность важна для каждого человека в любом возрасте и в этот день миллионы участников со всего мира выходят на улицу, чтобы быть активными вместе.

Северная (скандинавская) ходьба популярна среди лиц пожилого возраста и символично, что осенний марафон прошел именно 1 октября в День пожилого человека.

Для участников был проведен мастер-класс по северной ходьбе и разминка, которую провели Наталья Тихонова (председатель регионального отделения федерации северной ходьбы Рязанской области) и Константин Бакшеев (сотрудник Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий).

Далее всем надо было преодолеть дистанцию 3 км по парку. Также для участников мероприятия была организована экскурсия. Сотрудники спортивной школы олимпийского резерва ЦСК рассказали о знаковых местах парка, исторических событиях, которые в нем происходили, пройдя по одной из частей маршрута «Кремлевский», находящейся в Центральном парке культуры и отдыха — Рюминой роще.

Перед отправлением на дистанцию и после специалисты Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий сделали замеры физических показателей участников, что позволило оценить влияние ходьбы на организм.

В завершении мероприятия победители марафона, которые прошли маршрут за лучшее время были награждены медалями и памятными подарками. Каждый участник Дня ходьбы получил сувениры от организаторов и партнеров.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Организаторами мероприятия выступили министерство физической культуры и спорта Рязанской области, Рязанская региональная Общественная организация «Олимпийской совет Рязанской области», ГБУ «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», ГАУ РО «СШОР ЦСК», ЦПКиО и Рязанское областное региональное отделение Российской Федерации северной ходьбы.