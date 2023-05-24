В Рязани прошёл областной фестиваль «Наш выбор — наша ответственность»

23-24 мая в Рязанском институте развития образования для студентов вузов проходил областной фестиваль «Наш выбор — наша ответственность».

В этом году организатором фестиваля выступили Избирательная комиссия Рязанской области при содействии детской общественной организации Рязанской области «Лист». Главная цель фестиваля — формирование правовой и электоральной культуры молодых и будущих избирателей. В рамках программы участники познакомились с элементами правовой культуры страны, узнали о том, как подготовить грант в сфере реализации избирательного права и избирательного процесс и многое другое.

Участников приняли участие в насыщенной программе: нетворкинг, лекции профильных экспертов, а также игры по основам избирательного права. В фестивале приняла участие заместитель председателя Избирательной комиссии Рязанской области Олеся Пронякина.