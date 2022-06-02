2 июня в Рязани прошёл митинг против строительства карьера в Рязанском районе, пишет RZN.info.

Митинг объединил более сотни жителей Рязани, Коростова и Заокского, экологических активистов. Граждане просят не строить карьер в природоохранной зоне. Об этом гласят плакаты, которые развернули собравшиеся.

Компания «Порт Коломна» планирует построить рядом с Заокским и Коростовым песчаный карьер. Об этом стало известно в ноябре прошлого года. Были организованы слушания по изменению генплана Заокского сельского поселения. Свыше 600 жителей сёл высказались против строительства. Тем не менее более 60 гектаров земли были переведены из сельскохозяйственной зоны в промышленную.

Мэрия дважды отказывала активистам в проведении мероприятия около здания главархитектуры и на площади Ленина, предлагая собраться в Приокском.