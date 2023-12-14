Четверг, 14 декабря, 2023
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В Рязани прошёл конкурс патриотической песни «Вместе с Россией»

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13 декабря в Рязанском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова состоялся конкурс патриотической песни «Вместе с Россией», сообщает пресс-служба Рязанской гордумы.

Ежегодно на площадке РязГМУ юные солисты и вокальные коллективы представляют на суд жюри творческие выступления военно-патриотической тематики. Среди участников конкурса — учащиеся школ, средних профессиональных и высших учебных заведений города.

От имени депутатов Рязанской городской Думы с приветственным словом к собравшимся обратился ректор университета, председатель комитета по социальным вопросам РГД Роман Калинин.

В Рязани прошёл конкурс патриотической песни «Вместе с Россией»

— Радует, что с каждым годом участников конкурса становится все больше, — сказал он. — Уверен, проникновенные выступления наших артистов не оставят никого равнодушным.

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