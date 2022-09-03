В Рязани прошёл I Региональный гастрономический фестиваль риса и плова

Министерство по делам территорий и информационной политике сообщает о том, что в Рязанском дворце молодежи состоялся I Региональный гастрономический фестиваль риса и плова, организованный при поддержке Фонда президентских грантов РФ.

I Региональный гастрономический фестиваль риса и плова прошел при поддержке Фонда президентских грантов РФ, правительства Рязанской области, Фонда зарубежных корейцев республики Корея. Его организатором выступает Рязанская национально-культурная узбекская автономия «Алмаз», рязанское Объединенное общество корейцев, АНО «Универсальное развлекательное агентство» и Центр национальных культур Дворца молодежи города Рязани.

В рамках фестиваля состоялось приготовление и дегустация различных видов плова, выставка «Российское рисоводство: полеты и достижения» — совместный фотопроект Фестиваля Риса им. Н. В. Кима и ФГБНУ «ФНЦ риса» (г. Краснодар), фотовыставка туристического потенциала Узбекистана и Республики Корея, а также концертная программа национальных творческих коллективов.