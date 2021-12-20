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Понедельник, 20 декабря, 2021
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В Рязани прошёл I Фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода»

7info

В субботу, 18 декабря, на Рюминском пруду Рязани прошёл I Фестиваль «Энергия холода». Подробности сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.

Видео Минспорта Рязанской области

Участниками стали любители закаливания и зимнего плавания. В том числе и воспитанники детского сада № 118. Дети на собственном примере показали технику закаливания.

Заведующая детсада Отличник народного просвещения, Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный учитель РФ Татьяна Смирнягина рассказала, что юные рязанцы обливаются холодной водой с раннего детства. Это укрепляет здоровье детей.

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Гости Фестиваля смогли ознакомиться с историей закаливания и зимнего плавания в Рязани. Для желающих организовали заплывы в холодной воде, провели конкурс на лучшего снеговика.

— Гостей праздника ждали розыгрыши призов, приятные сюрпризы от организаторов мероприятия, — сообщает пресс-релиз Минспорта.

  • В Рязани прошёл I Фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода»
  • В Рязани прошёл I Фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода»
  • В Рязани прошёл I Фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода»
  • В Рязани прошёл I Фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода»
  • В Рязани прошёл I Фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода»
  • В Рязани прошёл I Фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода»
  • В Рязани прошёл I Фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода»

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