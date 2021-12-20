В Рязани прошёл I Фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода»

В субботу, 18 декабря, на Рюминском пруду Рязани прошёл I Фестиваль «Энергия холода». Подробности сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.

Видео Минспорта Рязанской области

Участниками стали любители закаливания и зимнего плавания. В том числе и воспитанники детского сада № 118. Дети на собственном примере показали технику закаливания.

Заведующая детсада Отличник народного просвещения, Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный учитель РФ Татьяна Смирнягина рассказала, что юные рязанцы обливаются холодной водой с раннего детства. Это укрепляет здоровье детей.

Реклама

Гости Фестиваля смогли ознакомиться с историей закаливания и зимнего плавания в Рязани. Для желающих организовали заплывы в холодной воде, провели конкурс на лучшего снеговика.