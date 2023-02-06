Понедельник, 6 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани прошёл фестиваль добровольческого движения «Краски добра»

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта администрации Рязани

5 февраля в Рязанском дворце молодёжи прошёл городской фестиваль «Краски добра».

Участвовали в фестивале 24 волонтёрских отряда. Ярмарка добровольческого движения продемонстрировала социально-значимую деятельность волонтерских отрядов. В концертной программе коллективы отрядов волонтёров выступили с творческими номерами.

В Рязани прошёл фестиваль добровольческого движения «Краски добра»
В Рязани прошёл фестиваль добровольческого движения «Краски добра»
В Рязани прошёл фестиваль добровольческого движения «Краски добра»

Гран-при достался отряду «Рождённые для жизни» Рязанского медицинского колледжа.

Победители номинаций:

– «Лучший танцевальный номер» — волонтёрский отряд «Вместе» — Рязанский педагогический колледж;

– «Лучший музыкальный номер» — волонтёрский отряд «Акцент» — школа №64;

– «Лучший патриотический номер» — волонтёрский отряд «Добрые сердца» — школа №11 с углубленным изучением отдельных учебных предметов;

– «Лучший творческий номер» — волонтёрский отряд «АВАНГАРД» — школа №40;

– «Лучший эстрадный номер» — волонтёрский отряд «Искра» — школа №16.

В Рязани прошёл фестиваль добровольческого движения «Краски добра»
В Рязани прошёл фестиваль добровольческого движения «Краски добра»

Организаторами мероприятия выступили Центр детского творчества «Феникс», Рязанский городской волонтёрский центр, управление образования и молодёжной политики администрации Рязани, Дворец молодежи и Центр профилактики асоциальных явлений среди молодёжи города «Мой выбор».

В Рязани прошёл фестиваль добровольческого движения «Краски добра»
В Рязани прошёл фестиваль добровольческого движения «Краски добра»

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации