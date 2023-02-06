В Рязани прошёл фестиваль добровольческого движения «Краски добра»

5 февраля в Рязанском дворце молодёжи прошёл городской фестиваль «Краски добра».

Участвовали в фестивале 24 волонтёрских отряда. Ярмарка добровольческого движения продемонстрировала социально-значимую деятельность волонтерских отрядов. В концертной программе коллективы отрядов волонтёров выступили с творческими номерами.

Гран-при достался отряду «Рождённые для жизни» Рязанского медицинского колледжа.

Победители номинаций:

– «Лучший танцевальный номер» — волонтёрский отряд «Вместе» — Рязанский педагогический колледж;

– «Лучший музыкальный номер» — волонтёрский отряд «Акцент» — школа №64;

– «Лучший патриотический номер» — волонтёрский отряд «Добрые сердца» — школа №11 с углубленным изучением отдельных учебных предметов;

– «Лучший творческий номер» — волонтёрский отряд «АВАНГАРД» — школа №40;

– «Лучший эстрадный номер» — волонтёрский отряд «Искра» — школа №16.

Организаторами мероприятия выступили Центр детского творчества «Феникс», Рязанский городской волонтёрский центр, управление образования и молодёжной политики администрации Рязани, Дворец молодежи и Центр профилактики асоциальных явлений среди молодёжи города «Мой выбор».