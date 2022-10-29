В Рязани прошел завершающий субботник осеннего месячника по благоустройству

29 октября в Рязани прошел пятый, заключительный, субботник в рамках осеннего месячника по благоустройству города. Для уборки общественных пространств вышли работники муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, сотрудники администрации, неравнодушные жители. Санитарную очистку проводили во всех районах, в том числе, в Верхнем городском парке, в сквере 50-летия Октября на зеленых зонах по улицам Трудовой, Разина, Телевизионной, Новопавловской, Садовой, Лево-Лыбедской. Рязанцы собрали опавшую листву, сухие ветки и мусор.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина также приняла участие в работе вместе с сотрудниками администрации в сквере 50-летия Октября, где привели в порядок газоны, очистив их от листьев.

«Общими усилиями за октябрь мы привели в порядок более 40 территорий — парки, скверы, зелёные зоны, площадки местных инициатив. Ещё раз убедилась, что субботник сближает людей в стремлении сделать наш город красивее и чище. Благодарю всех, кто участвовал в большой уборке. Спасибо, что, несмотря на занятость и нехватку времени, вы помогли подготовить город к зиме», — отметила глава администрации.

Всего в субботнике участвовали более ста человек, было задействовано 15 единиц техники: грузовики, трактора-погрузчики. Общими усилиями собрали и вывезли более 50 куб. м. отходов.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram