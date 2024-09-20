В Рязани прошел семинар для НКО по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики

В Доме общественных организаций прошел обучающий семинар по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

На семинаре обсуждались вопросы взаимодействия исполнительных органов и органов местного самоуправления с национальными, религиозными объединениями и казачеством. Также речь шла о получении грантовой поддержки НКО, рассматривались требования к отчетным документам.

В семинаре приняли участие профильные специалисты министерства территориальной политики Рязанской области, представители национальных объединений, национально-культурных автономий, казачьих обществ и других некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере государственной национальной политики.